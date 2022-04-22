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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по требованию Генпрокуратуры

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Сайт известной видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2, созданной студией GSC Game World на Украине, заблокирован на территории России Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ. Информация об этом появилась в базе данных регулятора в пятницу, 22 апреля.

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Генпрокуратура приняла решение еще в понедельник, 18 апреля.

Сообщается, что сайт внесли в реестр блокировок на основании статьи о распространении недостоверной информации.

Ограничения накладываются на ресурсы, которые уличены в призывах к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в массовых мероприятиях, которые нарушают установленный порядок, а также недостоверной общественно важной информации.

В конце марта ведомство ограничило доступ к сайту украинской студии GSC Game World — разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R Cossacks. Отмечается, что на главной странице GSC Game World размещались реквизиты счетов для поддержки украинской армии. Ранее, тоже в марте, студия прекратила продажу своих игр россиянам.

29 марта Роскомнадзор заблокировал сайт с мультфильмами про Масяню. В средствах массовой информации тогда предположили, что поводом стал последний эпизод «Масяни», который посвящен событиям на Украине.

По требованию Генпрокуратуры на территории России был заблокирован ряд сайтов российских и зарубежных СМИ, в которых надзорное ведомство обнаружило недостоверную информацию о спецоперации России по защите Донбасса. В частности, речь идет о сервисе News.Google, телеканале Euronews и др.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операции по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение принято на фоне обострения в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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