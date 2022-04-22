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Москва оценила приостановку статуса России как наблюдателя при ОАГ

МИД РФ: Москва сожалеет о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при ОАГ
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21 апреля постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) принял резолюцию о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при ней, Москва выражает сожаление в связи с этим решением. Об этом говорится 22 апреля в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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По ее словам, поводом стала ситуация вокруг Украины.

«Цель данного документа, продвигавшегося входящими в ОАГ странами НАТО — США и Канадой, состоит в том, чтобы вовлечь в их антироссийскую «возню» государства Латинской Америки, посеять рознь с Россией, отношения с которой исторически характеризуются узами дружбы, взаимоуважительного диалога и взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, на страны Латинской Америки и Карибского бассейна оказывалось давление. Организаторы акции не дали слова на заседании постоянному наблюдателю при ОАГ, послу Анатолию Антонову.

Решение в отношении России не поддержали Аргентина, Бразилия, Мексика, Боливия, Гондурас, Сальвадор, а также карибские страны: Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины.

Как напомнила Захарова, Россия сотрудничала с ОАГ 30 лет.

«Интенсивность взаимодействия, однако, снизилась при нынешнем руководстве организации, генсекретарь которой Л. Альмагро многократно «отметился» антироссийскими заявлениями. Под его «кураторством» ОАГ стала вновь приобретать черты приснопамятного «министерства колоний» США, несмотря на все усилия латиноамериканцев проводить в ее рамках самостоятельную политику, которая отвечала бы интересам государств «к югу от Рио-Гранде»», — добавила дипломат.

Россия не цепляется за статус наблюдателя в ОАГ, а причины проводимой Москвой специальной военной операции на Украине известны и понятны непредвзятым и открытым к диалогу партнерам.

«Наше сотрудничество с латиноамериканскими и карибскими партнерами продолжается и будет углубляться. Убеждены, что это полностью отвечает национальным интересам наших государств», — заключила она.

21 апреля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что решение совета Организации американских государств о приостановлении статуса России в качестве постоянного наблюдателя — это серьезная ошибка. По его словам, все силы и возможности Россия отдавала достижению заложенных в устав ОАГ целей — «продвижению в Западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития», и Москва заинтересована во взаимодействии с организацией.

6 апреля российское посольство в США сообщило, что генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации. Так диппредставительство в Вашингтоне отреагировало на заявление Альмагро о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на территории Украины, и статусе РФ в ОАГ.

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