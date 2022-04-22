Федеральное авиационное управление США (FAA) понизило рейтинг безопасности полетов России, ограничив этим любое расширение услуг или партнерских отношений. Об этом сообщается на сайте управления.

Решение связано с тем, что Росавиация признана не соответствующей стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В рамках программы Международной оценки авиационной безопасности (IASA) FAA оценивает органы гражданской авиации всех стран, чьи авиакомпании подали заявки на полеты, осуществляют полеты в США или участвуют в кодшер-соглашениях с американскими авиакомпаниями-партнерами.

Авиаперевозчикам из стран с рейтингом второй категории не разрешается запускать новые рейсы в США, они могут выполнять только существующие рейсы в этой стране.

Сейчас ни одна авиакомпания не выполняет регулярных рейсов между Россией и Соединенными Штатами Америки.

В Росавиации отказались от комментариев «Известиям».

Согласно заявлению Еврокомиссии от 11 апреля, Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список. Им запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией. В качестве причины указали то, что авиаперевозчики якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Таким образом, в черном списке находится 21 российская авиакомпания — в конце ноября 2021 года Европейский союз включил в перечень перевозчика «Скол» «из-за опасений, что он не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности». Тогда это была единственная компания из РФ в этом списке.

В Росавиации заявили, что решение ЕС подтверждает стремление альянса к усилению авиационной блокады РФ.

Президент США Джо Байден сообщил 1 марта, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Решение было принято на фоне операции Москвы по защите Донбасса. Впоследствии ряд зарубежных стран закрыл небо для РФ. При этом ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России еще 28 февраля.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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