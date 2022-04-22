Глава МАГАТЭ Гросси 26 апреля посетит Чернобыль

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе возглавит миссию экспертов во время визита на Чернобыльскую АЭС на Украине, чтобы «активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии». Об этом в пятницу, 22 апреля, заявили «Известиям» в пресс-службе агентства.

Группа сотрудников МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям будет находиться в Чернобыле с 26 апреля для доставки жизненно важного оборудования, а также проведения радиологических и других оценок на объекте, который был под контролем российских сил в течение пяти недель до их вывода 31 марта.

«Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первостепенное значение для нашей деятельности по поддержке Украины, поскольку она стремится восстановить регулирующий контроль над АЭС и обеспечить ее безопасную и надежную эксплуатацию. В ближайшие недели за этим последуют дополнительные миссии МАГАТЭ на этот и другие ядерные объекты в Украине», — приводит пресс-служба слова Гросси.

В прошлом месяце Гросси посетил еще один ключевой украинский ядерный объект — Южно-Украинскую АЭС, чтобы начать реализацию инициативы МАГАТЭ по оказанию помощи, направленной на снижение риска крупной ядерной аварии.

В начале апреля Гросси рассказал об итогах переговоров в Калининграде с представителями РФ по вопросам обеспечения безопасности украинских АЭС. Представитель организации подчеркнул, что встреча прошла идеально.

Также он выразил благодарность главе «Росатома» Алексею Лихачеву за оперативность в партнерской деятельности, в частности в вопросах ядерной безопасности, а после этого напомнил про грядущую проверку безопасности украинских ядерных объектов.

24 февраля, военнослужащие РФ установили контроль над Чернобыльской АЭС. Военные РФ договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции нацгвардии Украины о совместной охране энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что российские военные не вмешивались в работу украинских операторов Чернобыльской и Запорожской АЭС, там они проводили исключительно их охрану.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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