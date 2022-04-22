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Мединский подтвердил проведение разговоров между делегациями РФ и Украины

Мединский подтвердил, что 22 апреля был проведен ряд разговоров между делегациями РФ и Украины
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Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил проведение нескольких длительных разговоров между делегациями России и Украины 22 апреля. Об этом он сообщил в Telegram.

Политик отреагировал на сделанное ранее сегодня заявление ТАСС о переговорах со ссылкой на источник в переговорной группе РФ. «Подтверждаю», — написал он в комментарии к репосту публикации информагенства.

Также в этот день глава МИД России Сергей Лавров призвал не связывать положение ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе и переговоры Москвы и Киева. По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский не понимает, о чем идет речь. Вместе с тем Лавров отметил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована. По словам министра обороны, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. Глава государства призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела». Кроме того, Путин приказал отменить штурм «Азовстали».

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29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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