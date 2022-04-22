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Журналист Fox News высмеял поставки военной помощи Украине

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Американский журналист высмеял поставки оружия Украине. Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News призвал проверить счета Зеленского, прежде чем оказывать такую дорогостоящую поддержку.

«Разве мы не должны проверить финансы Зеленского, прежде чем отправлять Украине еще помощь? Ой, замолчи, это русская дезинформация», — рассказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву, передает телеканал «Известия». Общие затраты США на поддержку Киева превысят $3 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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