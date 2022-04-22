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Минобороны РФ заявило о готовности вновь ввести режим тишины для эвакуации людей с «Азовстали»

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Военнослужащие Российской Федерации готовы вновь ввести режим тишины для того, чтобы эвакуировать с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинских националистов, которые добровольно сложат оружие и сдадутся. Об этом в пятницу, 22 апреля, сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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В ответ на утверждения со стороны Киева о том, что на предприятии якобы находится мирное население, он подчеркнул, что Россия придерживается принципов гуманности.

«<…> Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева», — сказал Мизинцев.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал президенту страны Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована». По его мнению, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня.

За день до этого Мизинцев заявил, что Киев сорвал организованную российской стороной гуманитарную операцию на «Азовстали», открытым гумкоридором никто не воспользовался. Он напомнил, что российская сторона ежедневно с 10:00 мск открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Он также отметил, что Москва готова развернуть гуманитарные коридоры и на любых других направлениях.

19 апреля Минобороны РФ уже предлагало украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. Как тогда уточнил Мизинцев, план был предложен из-за катастрофического положения на предприятии, а также исходя из гуманных принципов. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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