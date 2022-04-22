Еще один детский сад на 140 мест открыли в Оренбурге

В Авиагородке в Оренбурге открыли новый детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников. Об этом сообщает городская администрация.

Детсад расположен на улице Авиационной, 8/4. В нем организуют шесть групп, в том числе две для детей раннего возраста от полутора до трех лет, пишет РИА «Оренбуржье».

Общая площадь двухэтажного здания составляет свыше 3 тыс. кв. м. На первом этаже разместили помещения для четырех групп для детей раннего и младшего возраста, пищеблок, прачечную и медблок с процедурным кабинетом. На втором — помещения для еще двух групп старшего дошкольного возраста, кабинет психолога, изостудия, кабинет развития, методический кабинет, физкультурный и музыкальный залы.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», сейчас детсад посещает 71 ребенок. Всего зачислено 130 детей.

По данным агентства, здание возвели еще в 2020 году. В конце 2021-го администрация города выкупила его у строительной компании. 25 марта 2022 года учреждение получило лицензию на образовательную деятельность.