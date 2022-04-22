США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины

США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киева, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ. Об этом заявил в пятницу, 22 апреля, заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

«Мы стремимся подстроить нашу поддержку Украине под то, как разворачиваются события на поле боя. Это что касается военной и стратегической составляющих. Что до экономических и стратегических последствий для России, то всё это будет только расти», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Кроме того, Сингх добавил, что США готовы на любые шаги, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации.

«У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией», — добавил он в своем выступлении.

21 апреля американский президент Джо Байден сообщил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине размером в $800 млн. Президент США отметил, что на прошлой неделе он уже подписывал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн. Он сказал, что пакеты помощи направляются, чтобы усилить способности Украины вести боевые действия на востоке. По словам политика, в пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

12 апреля The Washington Post сообщила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон в том числе намерен передать бронированные Humvee и вертолеты Ми-17. Также, по предварительной информации, в пакете значились беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

В тот же день представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

В российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».