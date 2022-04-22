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Более 30 человек погибли и пострадали при взрыве в Афганистане

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В результате взрыва в афганской провинции Кундуз погибли и пострадали не менее 30 человек. Об этом 22 апреля сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники в органах безопасности.

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«Хафиз Омар, начальник полиции района Имам-Сахиб провинции Кундуз, не предоставив дополнительных подробностей, заявил, что сегодня днем произошел взрыв в мечети Мавлави Секандар. Источники в органах безопасности и очевидцы заявили, что более 30 человек погибли и пострадали в результате происшествия. По словам очевидцев, пострадавшие были доставлены в районную больницу», — сообщил телеканал.

Ранее в этот день местный телеканал Ariana News со ссылкой на директора по информации и культуре провинции сообщил, что в мечети в провинции Кундуз произошел взрыв, есть пострадавшие.

До этого, 20 апреля, сообщалось, что взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. По данным журналистов, инцидент произошел рядом с полицейским пунктом во втором районе безопасности города.

19 апреля стало известно о шести погибших и десятках пострадавших в результате взрывов около школ в западной части Кабула. Первый взрыв произошел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, второй — в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.

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