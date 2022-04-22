Петербург открывает летний туристский сезон

С 30 апреля по 2 мая в Петербурге пройдет масштабный городской праздник, знаменующий старт летнего туристского сезона 2022 года.

«Подготовлена большая программа, которая представит жителям и гостям города разнообразие туристических возможностей в новом сезоне. Туризм — не просто важная сфера для Петербурга, но одна из его градообразующих отраслей, которая вносит существенный вклад в его экономику, способствует созданию новых рабочих мест. Правительство города делает всё, чтобы интерес к Петербургу повышался: сохраняем наше уникальное культурно-историческое наследие, создаем новые центры притяжения, общественные пространства, готовим новые туристские предложения», — сказал губернатор Александр Беглов.

Накануне открытия сезона по традиции будет запущена социальная акция «Гостеприимный Петербург» — своего рода дни открытых дверей в музеях и выставочных центрах. Для их посещения и записи на экскурсии нужно заранее пройти регистрацию. Расписание опубликовано в Telegram-канале официального городского туристского портала Санкт‑Петербурга Visit Petersburg и на его странице во «ВКонтакте».

Центром праздника станет мультимедийный павильон, который откроется 30 апреля на Дворцовой площади. Здесь посетителей будут ждать технологичные инсталляции, интерактивные развлечения и необычные экспонаты. Особое место отведено основателю Северной столицы — Петру I, 350-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Состоится традиционный Фестиваль ледоколов. 1 и 2 мая они встанут вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. Особую программу готовит легендарный ледокол-музей «Красин» — филиал Музея Мирового океана. 1 мая с набережных можно будет увидеть «Вальс буксиров» и парад «Метеоров» — судов на подводных крыльях.

Петропавловская крепость — еще одна традиционная площадка праздника. 1 и 2 мая юные петербуржцы в возрасте до 12 лет смогут принять участие в веселом забеге на Заячьем острове. В течение двух дней будет работать онлайн-студия, где известные общественные деятели, сотрудники театров, музеев, культурных центров, представители разных отраслей расскажут о Петербурге как лучшем городе для путешествий.

Программа мероприятий будет доступна на портале https://www.visit-petersburg.ru/.

Как отмечает глава Ростуризма Зарина Догузова, открытие летнего сезона в Санкт-Петербурге — это всегда очень красивое событие с эффектной программой: запускаются фонтаны, стартует навигация, готовятся яркие мультимедийные шоу и многое другое. А в этом году, юбилейном для основателя города — Петра I, появится много новых маршрутов и развлекательных форматов.

«В последнее время формируется тренд на поездки в Санкт-Петербург — не только за атмосферными прогулками, белыми ночами, новой выставкой в Эрмитаже, но и за активным отдыхом на природе, на берегу Финского залива, где есть хорошая инфраструктура, в том числе пляжная. В Курортном районе города — крупнейший на Балтике санаторно-курортный комплекс с оздоровительными центрами и современными SPA-отелями. Петербург — это и Павловск, и Пушкин, и Кронштадт, отсюда можно отправиться в круиз по Ладожскому и Онежскому озерам, на Валаам, Кижи. Возвращаться в город на Неве можно не только на выходные, но и провести здесь полноценный отпуск», — подчеркнула глава ведомства.

В преддверии открытия нового туристского сезона, с 29 апреля, впервые запускается двусторонняя чартерная программа Санкт‑Петербург–Казань–Санкт‑Петербург. Программа реализуется при поддержке Ростуризма, Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.