Еврокомиссия оценила возможность для компаний оплачивать газ из РФ рублями

Оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой оплаты. Об этом говорится в письме, которое Еврокомиссия направила странам ЕС, 22 апреля сообщило агентство Reuters.

«Компании Евросоюза могут согласиться с предложенной Россией системой оплаты за газ в рублях, не нарушая санкций блока (Евросоюза. — Ред.) против Москвы, но пока неясно, как будет работать такая процедура», — говорится в материале.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на разрешение Великобритании находящемуся под санкциями Газпромбанку принимать до 31 мая платежи за газ от ЕС, это не означает отсрочку в переходе на оплату в рублях. По словам Пескова, решение Британии временно ослабить санкционную политику для одного из российских банков носит не столько положительный характер для РФ, сколько выгодный для самого Лондона.

Накануне, 21 апреля, Британское управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выпустило генеральную лицензию для осуществления платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям в соответствии с контрактом, заключенным до даты получения лицензии, с целью предоставления газа для использования в Европейском союзе.

14 апреля Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия считает указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушающим санкции Евросоюза. Уточнялось, что ЕК представила странам-членам предварительный юридический анализ документа.

23 марта российский президент объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.