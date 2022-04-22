Боксер Агрба дал прогноз на бой Бабанина против Орлова

Российский боксер Харитон Агрба в беседе с РЕН ТВ 22 апреля дал прогноз на бой мастера спорта России международного класса Максима Бабанина против двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Орлов получил прозвище «Молекула Ада» за внушительные габариты и мощный напор в поединках. Агбра отметил, что Бабанин тоже обладает нестандартными параметрами, а также обратил внимание на его скорость, технику и чувство дистанции.

«Он (Бабанин) фаворит, будет интересно посмотреть его как боксера-профессионала, что он сможет показать. Дело в том, что уйти с олимпийского вида спорта, перейти в профессиональный бокс — это не так просто. Нужно перестраиваться», — сказал он.

Ранее, 21 апреля, чемпион России по армейскому рукопашном бою Эльдар Кенкерли назвал Бабанина фаворитом в бою с Орловым. При этом, он отметил, что боксеру достался непростой соперник.

В тот же день Бабанин поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего боя с кикбоксером Орловым. Он намерен биться, не настраиваясь на «сильный удар», но посоветовал Молекуле Ада подойти к поединку в своей лучшей форме, потому что тому будет тяжело.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения Молекулы Ада Орлова.

Увидеть очередную суперсерию «Бойцовского клуба» можно вживую. Уже открыта продажа билетов. Купить их можно на сайте «Концерт.ру».