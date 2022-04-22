В Нидерландах заявили о планах отказаться от газа и нефти из России к концу года

Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен 22 апреля заявил, что его страна хочет отказаться от российских газа, нефти и угля к концу 2022 года.

«Нидерланды намерены сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других стран», — сказал он по итогам заседания кабинета министров.

Вместе с тем 21 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, сказал, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран-членов Евросоюза.

По данным издания Le Figaro, против полного отказа от российских энергоносителей выступают Германия, Австрия и Венгрия, поддерживают его Польша и Франция.

13 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа. Он добавил, что Австрия поддерживает санкции против РФ, но они должны наносить больший вред России, чем ЕС.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне санкций, которые зарубежные страны ввели после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».