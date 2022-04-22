В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max

Дистрибьютор автомобилей марки Chery в России анонсировал открытие продаж у официальных дилеров полноприводного 7-местного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max. Как сообщили «Известиям» 22 апреля, автомобиль будет доступен для приобретения в комплектациях Dreamline и Ultimate, включающих в себя более 100 пунктов оснащения.

«Мы следим за трендами и стараемся внедрять самые прогрессивные технологии и идеи в производство и дизайн, в оснащение наших автомобилей. И наш новый полноразмерный кроссовер с амбициями внедорожника — Tiggo 8 Pro Max — создан по этим канонам», — прокомментировал директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.

Рекомендованная розничная цена Chery Tiggo 8 Pro Max в комплектации Dreamline с учетом выгоды по программе Trade-In и «Семейный автомобиль Chery» составит 3 340 900 рублей. Он оснащен черным кожаным салоном, 18-дюймовыми алюминиевыми литыми дисками, светодиодными дневными ходовыми огнями и такими же задними фонарями, а также зеркалами с электроприводом складывания, атмосферной подсветкой, панорамной крышей с люком и системой кругового обзора 360°.

В более дорогой комплектации Ultimate, где помимо прочего добавлены автозапуск двигателя зимой, голосовое управление навигацией и развлекательные ЖК-панели, цена автомобиля составляет 3 620 900 рублей с учетом действующих выгод.

22 марта стало известно, что китайская автомобильная компания Chery запатентовала в России дизайн седана Arrizo 5 Plus. Это не означает безотлагательного намерения автопроизводителя вывести в ближайшее время на рынок данную модель, однако еще в начале 2021 года фирма рассматривала вероятность начала продаж новинки на российском рынке.

18 марта агентство «Автостат» назвало самые популярные китайские кроссоверы в России. По итогам первых двух месяцев 2022 года таковым стал Haval Jolion. Всего, за январь-февраль 2022 года, россияне купили 2766 таких кроссоверов. На втором месте находится Chery Tiggo 7 (с учетом Tiggo 7 Pro), который разошелся тиражом в 2292 экземпляра. На третьей и четвертой позициях рейтинга расположились еще два Chery — Tiggo 4 и Tiggo 8 (с учетом Tiggo 8 Pro), с результатами 1756 и 1704 шт. соответственно. В пятерку лидеров попал также Haval F7, объем рынка которого составил 1609 автомобилей.