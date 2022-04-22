Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Ги Лафлер скончался в возрасте 70 лет. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила супруга канадского хоккеиста Лисе Лафлер.

О смерти супруга она написала на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По ее словам, последние три года жизни хоккеист боролся с раком легких.

С 1971 по 1985 год Лафлер выступал за клуб «Монреаль» Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе клуба он пять раз становился обладателем Кубка Стэнли — в 1973 году, а также с 1976 по 1979 год.

В период с сезона-1974/75 по 1979/80 Лефлер в каждом чемпионате забивал не менее 50 голов и ни разу не опускался ниже отметки в 119 очков. Всего за свою карьеру он отыграл 1126 матчей, набрав 1353 очка.

Окончательно завершил карьеру он в 1991 году.

Ранее, 15 апреля, сообщалось о смерти четырехкратного обладателя Кубка Стэнли и члена Зала хоккейной славы Майка Босси. Спортсмен играл в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». Он скончался в возрасте 65 лет от рака.