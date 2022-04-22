Макрон заявил, что Европа столкнется зимой с последствиями отказа от российского газа

Страны Европы рискуют следующей зимой столкнуться с последствиями, если у них не будет российского газа, предупредил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Последствий этого (санкций против энергоресурсов РФ. — Ред.) мы не увидим весной и летом 2022 года, но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — заявил он в эфире радиостанции Quest-france.

Ранее в этот день французский лидер сообщил, что вопрос введения эмбарго на поставки газа из России в Европу пока не обсуждается. Он уточнил, что по углю и нефти уже ведутся переговоры. При этом Макрон предупредил, что в случае введения взаимных санкций, касающихся поставок углеводородов, европейцы будут вынуждены «обратиться ко всем усилиям».

Также 22 апреля глава минфина Франции Брюно Ле Мэр уточнил, что Евросоюзу на согласование проекта эмбарго на нефть из России может понадобиться еще несколько недель. При этом он отметил, что планы введения эмбарго встречают беспокойство и сопротивление в ряде стран ЕС.

В частности, в пятницу стало известно о позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что резкое эмбарго на газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине, к тому же Берлину важно избежать серьезного экономического кризиса.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» отметил, что позиция Шольца касательно эмбарго на российские энергоносители не устраивает заокеанских партнеров ФРГ. По его словам, среди стран ЕС нет единого мнения относительно введения эмбарго: с одной стороны, давление из-за океана и курс на антироссийскую политику, а с другой — потребности собственного населения.

Страны Запада начали вводить новые санкции, в том числе против российских энергоресурсов, в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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