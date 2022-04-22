Бармен ресторана на Арбате получил 1,5 года колонии за удар полицейского стулом

Суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима сотрудника московского бара, ударившего стулом полицейского прошлой осенью. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

28 октября 2021 года, в первый день периода нерабочих дней, установленных из-за распространения коронавируса, во время проверки ресторана на Арбате мужчина сорвал с полицейского нагрудный знак и нанес ему удар стулом по руке. Тот обратился за помощью к медикам, после чего вернулся на службу. Уточняется, что конфликт возник из-за требования завершить работу ресторана.

«С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил [мужчину] к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в публикации.

Мужчина осужден за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

19 апреля 2021 года суд Санкт-Петербурга назначил условный срок жителю города, бросившему табуретку в сотрудника полиции, чтобы избежать задержания. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда после оглашения приговора. Ранее он не был судим, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком 1,5 года.