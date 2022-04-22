Прямой эфир

Бармен ресторана на Арбате получил 1,5 года колонии за удар полицейского стулом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима сотрудника московского бара, ударившего стулом полицейского прошлой осенью. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Охотники за наличкой»: преступники стали чаще нападать на снимающих деньги людей
Эксперты рассказали, как не стать жертвой разбойников

28 октября 2021 года, в первый день периода нерабочих дней, установленных из-за распространения коронавируса, во время проверки ресторана на Арбате мужчина сорвал с полицейского нагрудный знак и нанес ему удар стулом по руке. Тот обратился за помощью к медикам, после чего вернулся на службу. Уточняется, что конфликт возник из-за требования завершить работу ресторана.

«С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил [мужчину] к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в публикации.

Мужчина осужден за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

19 апреля 2021 года суд Санкт-Петербурга назначил условный срок жителю города, бросившему табуретку в сотрудника полиции, чтобы избежать задержания. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда после оглашения приговора. Ранее он не был судим, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком 1,5 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022