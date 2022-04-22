Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R

В России ограничили доступ ко второй части компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Информация об этом появилась в пятницу, 22 апреля, на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в интернете.

Доступ к сайту игры www.stalker2.com ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение, по данным реестра, принято в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в незаконных массовых акциях.

В конце марта ведомство ограничило доступ к сайту украинской студии GSC Game World — разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R Cossacks. До этого, также в марте, студия заявила о приостановке продаж своих игр российским пользователям.

Ранее, 29 марта, Роскомнадзор заблокировал сайт с мультфильмами про Масяню. В СМИ тогда предположили, что поводом для блокировки стал последний эпизод «Масяни», посвященный событиям на Украине.

По требованию Генпрокуратуры на территории РФ был заблокирован целый ряд сайтов российских и зарубежных СМИ, в которых надзорное ведомство обнаружило недостоверную информацию о спецоперации России по защите Донбасса. В частности, речь идет о сервисе News.Google, телеканале Euronews и др.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операции по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».