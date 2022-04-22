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В Москве водитель автобуса перепутал педали и устроил ДТП

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На Ленинском проспекте в Москве водитель автобуса перепутал педали и столкнулся с впереди стоящими автомобилями Audi и BMW, в результате три человека пострадали. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

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«По предварительным данным, в результате падения пострадали три пассажира автобуса, у которых диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.

В обстоятельствах сейчас разбираются инспекторы ДПС.

18 апреля на площади Тверской Заставы в Москве автомобиль марки BMW столкнулся с машиной скорой помощи. По информации «Известий», после столкновения с иномаркой автомобиль медиков врезался в столб. В результате ДТП пострадал один медицинский работник, его доставили в больницу.

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