В Москве водитель автобуса перепутал педали и устроил ДТП

На Ленинском проспекте в Москве водитель автобуса перепутал педали и столкнулся с впереди стоящими автомобилями Audi и BMW, в результате три человека пострадали. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, в результате падения пострадали три пассажира автобуса, у которых диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.

В обстоятельствах сейчас разбираются инспекторы ДПС.

18 апреля на площади Тверской Заставы в Москве автомобиль марки BMW столкнулся с машиной скорой помощи. По информации «Известий», после столкновения с иномаркой автомобиль медиков врезался в столб. В результате ДТП пострадал один медицинский работник, его доставили в больницу.