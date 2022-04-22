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Власти Адыгеи объявили девять выходных дней с 1 по 10 мая

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В Адыгее объявлены нерабочими девять дней с 1 по 10 мая. Как сообщили в министерстве труда и социального развития республики, только один день в этот промежуток — 6 мая — будет рабочим.

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На сайте ведомства 19 апреля указано, что согласно федеральному и региональному законодательству, праздничными днями в Адыгее в мае 2022 года являются Праздник весны и труда — 1 мая, Ураза-байрам — 2 мая, День поминовения усопших (Радоница) — 3 мая и День Победы — 9 мая. В связи с совпадением республиканских нерабочих праздничных дней Ураза-байрам и День поминовения усопших с выходными днями переносятся на следующие за ними рабочие дни — 4 и 5 мая 2022 года.

«Работники организаций независимо от организационно-правовой формы, которым установлена пятидневная рабочая неделя, отдыхают с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая», — говорится в сообщении.

Таким образом, количество рабочих дней в мае в Адыгее составит половину от всего месяца — 16, выходных дней — 11, а нерабочих праздничных дней — 4.

20 апреля, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что правительство РФ не подержало его предложение о продлении майских праздников на все десять дней, однако региональные власти могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно. В 2022 году майские праздники отмечаются с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Рабочими будут дни с 4 по 6 мая.

В воскресенье, 19 апреля, пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что в правительстве столицы вопрос продления майских праздников не обсуждается.

Даванков 5 апреля озвучил идею о продлении майских праздников с 1 по 10 мая. По его мнению, длинные выходные позволят людям заготовить продукты на осень и больше времени провести с близкими. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Известиями» назвала идею продления праздников несвоевременной. Она отметила, что такое решение в условиях экономических санкций может быть неуместным

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