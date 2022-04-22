Прямой эфир
Сюжет:

СКР проверит слова националистов об ударе по «Бессмертному полку» в Мариуполе

Бастрыкин поручил дать оценку словам националистов о возможном ударе «Точкой-У» по «Бессмертному полку» в Мариуполе
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать оценку словам основателя националистической украинской группировки «Азов» о возможности нанесения удара с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» по участникам «Бессмертного полка» в Мариуполе.

Заводские настройки: почему был отменен штурм «Азовстали»
Глава государства назвал героями участников операции по освобождению Мариуполя

«В соответствии с поручением главы ведомства следователи СК России проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества», — сказано в сообщении ведомства 22 апреля.

20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что 9 мая в городе пройдет «Бессмертный полк».

14 апреля сопредседатель центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров рассказал, что на освобожденных территориях Украины в этом году может состояться акция, если в ней пожелают участвовать сами жители, при условии, что им будет обеспечена безопасность.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022