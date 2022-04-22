СКР проверит слова националистов об ударе по «Бессмертному полку» в Мариуполе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать оценку словам основателя националистической украинской группировки «Азов» о возможности нанесения удара с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» по участникам «Бессмертного полка» в Мариуполе.

«В соответствии с поручением главы ведомства следователи СК России проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества», — сказано в сообщении ведомства 22 апреля.

20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что 9 мая в городе пройдет «Бессмертный полк».

14 апреля сопредседатель центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров рассказал, что на освобожденных территориях Украины в этом году может состояться акция, если в ней пожелают участвовать сами жители, при условии, что им будет обеспечена безопасность.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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