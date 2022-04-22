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Ледовые переправы закрыли в семи муниципалитетах Коми

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Ледовые переправы прекратили работу в семи муниципалитетах Коми. На юге республики начался ледоход.

По данным МЧС, закрыты ледовые переправы в Сыктывкаре, Вуктыльском, Койгородском, Княжпогостском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском и Усть-Цилемском районах. Об этом пишет ИА «Комиинформ». В государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что за пределами официальных переправ никто не может гарантировать безопасную толщину льда и отсутствие трещин.

По одной автомобильной переправе осталось в Сосногорске, Печоре, Ухте и Усинске. Две ледовые переправы действуют в Ижемском районе, четыре — в городском округе Инта. В Удорском районе работает пешеходная переправа через реку Мезень.

Ледоход наблюдается в нижнем течении реки Локчим. Кроме того, густой ледоход проходит на реке Луза у села Объячево. В верхнем течении реки Сысола, а также на реке Вычегда у села Малая Слуда происходят подвижки льда.

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