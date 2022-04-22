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Бизнесмен Григорий Суркис не смог вывезти часы с Украины

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Предприниматель, депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь», один из президентов киевского футбольного клуба «Динамо» Григорий Суркис, покинувший Украину в первые дни спецоперации РФ по защите Донбасса, был остановлен 13 апреля на пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей, когда он снова пытался выехать из страны. В итоге его выпустили с Украины, но не разрешили вывезти часы, сообщило 22 апреля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция
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По данным собеседника издания, часы не были указаны в декларации, поэтому таможня вынесла предпринимателю отказ по их вывозу.

Отмечается, что на протяжении какого-то времени пограничники не пропускали Суркиса ни туда, ни обратно, протокол о недекларировании не был составлен. Бизнесмена задерживали и ждали решения о том, пропускать его за границу или нет.

Позже собеседники издания сообщили, что Суркис уже в Польше. Часы остались на Украине.

Издание напоминает, что Суркис покинул Украину 26 февраля. Во время военного положения госпогранслужба страны ограничила выезд за границу мужчин — граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Григорию Суркису 72 года.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что супруга бывшего народного депутата Верховной рады Игоря Котвицкого 14 марта пыталась вывезти $28 млн с Украины через пропускной пункт на границе с Венгрией. Отмечалось, что с украинскими пограничниками у девушки не возникло проблем, а вот венгерские обратили внимание на чемоданы, заполненные деньгами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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