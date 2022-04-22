ГИБДД выпустила рекомендации по безопасной покупке автомобиля

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля с рук надо быть предельно внимательными и следовать простым правилам. Рекомендации по этому вопросу 21 апреля опубликовала ГИБДД на своем сайте.

«Найдя подходящий автомобиль, удостоверьтесь в том, что автомобиль продает сам собственник, обязательно проверьте документы удостоверяющие личность. Если в роли продавца выступает представитель (посредник), то попросите предоставить соответствующую доверенность на продажу автомобиля или промежуточный договор купли-продажи», — отметили в ведомстве.

У продавца должны быть оригиналы всех документов на транспортное средство.

«На официальном сайте «ГИБДД.рф» есть возможность проверить информацию об автомобиле совершенно бесплатно», — отметили в инспекции.

После ввода VIN-номера можно получить данные о нахождении ТС в розыске, о наличии арестов и ограничений от судебных органов, ознакомиться с историей регистрации в ГИБДД и узнать о возможном участии в ДТП.

К сделке можно приступать только после установки «чистоты» транспортного средства. Для этого можно составить договор купли-продажи в простой письменной форме.

«Такой договор должен быть написан ясно и четко, без каких-либо подчисток и приписок, все исправления должны быть заверены подписями. Фамилии, имена и отчества физических лиц должны быть прописаны полностью, а наименования (фирменные наименования) юридических лиц — без сокращений», — подчеркнули в ГИБДД.



В договоре должна быть указана реальная стоимость автомобиля.



«При наличии бумажного ПТС, прежний собственник должен поставить свою подпись (для юридического лица подпись и печать) в ПТС в графе «подпись прежнего собственника»», — продолжили в ведомстве.

После сделки транспортное средство подлежит регистрации в течение 10 суток.

Ранее сообщалось, что автомошенники придумали новую схему подставных ДТП с праворульными иномарками. Такие автомобили сложно отремонтировать по ОСАГО. Замена деталей стоит слишком дорого, а поставка оригинальных запчастей занимает много времени. При этом подтверждающее видео ДТП снимается якобы «сторонним регистратором». Доказать умысел крайне сложно.