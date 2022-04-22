Прямой эфир

ГИБДД выпустила рекомендации по безопасной покупке автомобиля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля с рук надо быть предельно внимательными и следовать простым правилам. Рекомендации по этому вопросу 21 апреля опубликовала ГИБДД на своем сайте.

Веселее вместе: ГИБДД поделится полномочиями с Ространснадзором
Нарушения в сфере грузоперевозок будут фиксироваться в автоматическом режиме

«Найдя подходящий автомобиль, удостоверьтесь в том, что автомобиль продает сам собственник, обязательно проверьте документы удостоверяющие личность. Если в роли продавца выступает представитель (посредник), то попросите предоставить соответствующую доверенность на продажу автомобиля или промежуточный договор купли-продажи», — отметили в ведомстве.

У продавца должны быть оригиналы всех документов на транспортное средство.

«На официальном сайте «ГИБДД.рф» есть возможность проверить информацию об автомобиле совершенно бесплатно», — отметили в инспекции.

После ввода VIN-номера можно получить данные о нахождении ТС в розыске, о наличии арестов и ограничений от судебных органов, ознакомиться с историей регистрации в ГИБДД и узнать о возможном участии в ДТП.

К сделке можно приступать только после установки «чистоты» транспортного средства. Для этого можно составить договор купли-продажи в простой письменной форме.

«Такой договор должен быть написан ясно и четко, без каких-либо подчисток и приписок, все исправления должны быть заверены подписями. Фамилии, имена и отчества физических лиц должны быть прописаны полностью, а наименования (фирменные наименования) юридических лиц — без сокращений», — подчеркнули в ГИБДД.

В договоре должна быть указана реальная стоимость автомобиля.

«При наличии бумажного ПТС, прежний собственник должен поставить свою подпись (для юридического лица подпись и печать) в ПТС в графе «подпись прежнего собственника»», — продолжили в ведомстве.

После сделки транспортное средство подлежит регистрации в течение 10 суток.

Ранее сообщалось, что автомошенники придумали новую схему подставных ДТП с праворульными иномарками. Такие автомобили сложно отремонтировать по ОСАГО. Замена деталей стоит слишком дорого, а поставка оригинальных запчастей занимает много времени. При этом подтверждающее видео ДТП снимается якобы «сторонним регистратором». Доказать умысел крайне сложно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022