Автоэксперт рассказал об опасности ДТП с дорожными знаками

Автоэксперт Александр Шумский 22 апреля предупредил о последствиях столкновения с дорожным знаком.

По его словам, если врезаться в сугроб или съехать в кювет — это не будет считаться дорожно-транспортным происшествием, так как не было нанесено ущерба другим лицам или имуществу.

«Если вы повредили отбойник или дорожный знак — вызвать сотрудников ДПС все-таки придется, ведь это прямой ущерб дорожной инфраструктуре», — написал Шумский в Telegram.

В противном случае сотрудников полиции вызовут уже дорожные рабочие.

«После чего полицейские отследят виновника ДТП по камерам и будут вменять оставление места ДТП: от 1 до 1,5 года лишения прав или до 15 суток ареста (ст. 12.27 КоАП РФ). Суд сильно разбираться не будет», — добавил эксперт.

19 апреля сотрудники Госавтоинспекции Москвы заявили, что остановка автомобиля при обнаружении его поломки прямо на проезжей части неизбежно приведет к аварии. В ГИБДД рекомендовали в случае поломки доехать до более безопасной локации. Если уровень поломки не предоставляет такой возможности, то нужно позвонить в экстренную службу по номеру 112 и оставаться в автомобиле.