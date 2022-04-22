Пятьдесят призывников из Орловской области пройдут службу в Росгвардии

50 призывников из Орловской области пройдут службу в Росгвардии. Об этом 22 апреля сообщило infoorel.ru.

В ходе весенней призывной кампании представители регионального управления Росгвардии проводят отбор молодых людей для прохождения службы по призыву в воинских частях федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

Дислоцируются войска в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калуге.

На сборном пункте военного комиссариата правоохранители рассказали орловским призывникам об особенностях прохождения службы, социальных льготах и гарантиях военнослужащих, а также отметили возможность получения высшего образования в военных институтах Росгвардии.

Все призывники проходят медицинскую комиссию, в том числе обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию и употребление наркотических веществ.