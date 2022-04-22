Прямой эфир
Экономика
В Нидерландах заявили о планах отказаться от газа и нефти из России к концу года
Мир
СКР возбудил дело по факту минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря
Мир
В Херсоне заработали все российские телеканалы первых двух мультиплексов
Мир
Украинские диверсанты планировали напасть на гумконвой в Мелитополе
Общество
Власти Адыгеи объявили девять выходных дней с 1 по 10 мая
Мир
Всемирный банк выделит Украине на восстановление $4,8 млрд
Мир
СКР проверит слова националистов об ударе по «Бессмертному полку» в Мариуполе
Мир
В Праге переименовали улицу с посольством России в честь Украины
Мир
Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Экономика
В России разработали концепцию госпрограммы по повышению энергоэффективности
Мир
Макрон пообещал направить Украине артиллерийские установки Caesar

В Ереване раскритиковали слова Алиева о возможном непризнании целостности Армении

Эксперт Искандарян: слова Алиева о возможном непризнании целостности Армении — это часть информационного давления
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможном непризнании целостности Армении, если Ереван откажется от мирного договора с Баку, — это часть информационной войны и давления. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

Мир, но: как продвигается переговорный процесс между Баку и Ереваном
Владимир Путин обсудил с Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

«Заявление Алиева — это часть информационной войны, информационного давления. Никакой новизны не вижу, они и ранее заявляли о возвращении Еревана, спорили о принадлежности пунктов географических. Это постоянный формат попыток оказать давление на Армению. Баку делает это, чтобы добиться уступок от Еревана после окончания войны 2020 года», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, это давление будет продолжаться и дальше.

Помимо этого, Искандарян указал на то, что российские миротворцы являются гарантами физического существования армянского населения непризнанной Нагорного-Карабахской Республики — это бесспорно.

Ранее в этот день Алиев во время выступления на V съезде азербайджанцев мира в Шуше объявил о том, что Баку официально откажется признавать территориальную целостность Армении, если Ереван не подпишет мирный договор, передает «Sputnik Азербайджан».

«Учитывая результаты второй карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет такой шаг», — сказал он.

7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022