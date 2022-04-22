В Ереване раскритиковали слова Алиева о возможном непризнании целостности Армении

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможном непризнании целостности Армении, если Ереван откажется от мирного договора с Баку, — это часть информационной войны и давления. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

«Заявление Алиева — это часть информационной войны, информационного давления. Никакой новизны не вижу, они и ранее заявляли о возвращении Еревана, спорили о принадлежности пунктов географических. Это постоянный формат попыток оказать давление на Армению. Баку делает это, чтобы добиться уступок от Еревана после окончания войны 2020 года», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, это давление будет продолжаться и дальше.

Помимо этого, Искандарян указал на то, что российские миротворцы являются гарантами физического существования армянского населения непризнанной Нагорного-Карабахской Республики — это бесспорно.

Ранее в этот день Алиев во время выступления на V съезде азербайджанцев мира в Шуше объявил о том, что Баку официально откажется признавать территориальную целостность Армении, если Ереван не подпишет мирный договор, передает «Sputnik Азербайджан».

«Учитывая результаты второй карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет такой шаг», — сказал он.

7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов.