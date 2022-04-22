В России разработали концепцию госпрограммы по повышению энергоэффективности. Об этом первый заместитель главы Минэка Илья Торосов сообщил на заседании рабочей группы по подготовке Госсовета по вопросу «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в РФ».

Он отметил, что реализация госпрограммы повысит конкурентоспособность и эффективность отечественной экономики.



«Концепция госпрограммы уже разработана. При этом мы учли 94 предложения по мерам, которые поступили к нам от экспертного сообщества. То есть концепция разрабатывалась в тесном сотрудничестве с экспертами отрасли. Она включает в себя четыре блока: общесистемные меры по повышению энергоэффективности, энергоэффективность при производстве энергии, при передаче энергии и при ее потреблении», — приводит его слова издание «Энергетика и промышленность в России».

Кроме того, Торосов сказал, что цели по снижению энергоемкости российского ВВП увязаны со Стратегией социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, которую правительство утвердило в прошлом году.

В конце 2021 года, по поручению президента России Владимира Путина Министерство экономического развития запустило работу над госпрограммой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2035 года». Она должна стать одним из основных инструментов достижения целей Стратегии.

«Во исполнение Стратегии подготовлен проект операционного плана по ее реализации, который содержит около 500 мероприятий», — сказал Торосов на заседании.

Он также добавил, что в связи с вводимыми зарубежными странами санкциями ведется доработка операционного плана низкоуглеродного развития. По словам замминистра, срок на дополнительную его проработку установлен до 1 июля этого года. Уточняется, что срок утверждения госпрограммы по повышению энергоэффективности также могут сдвинуть.

Заседание состоялось в Казани в рамках Татарского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности-2022, который проходил с 19 по 21 апреля в Международном выставочном центре (МВЦ) «Казань Экспо».

Ранее, 4 апреля, Центр развития энергетики представил мартовский отчет «Слом парадигмы», где рассказал о перспективах рынков энергоносителей на Западе и в России.

По словам специалистов, экспорт российской нефти в апреле умеренно пострадает от санкций, но они окажут более значимый эффект на нефтепереработку, которая может сократиться на 15%. Эксперты также уверены, что Европа не сможет в ближайшее время отказаться от российского газа, но, как и Россия, уделит внимание поиску новых партнеров в торговле газом. Авторы отчета отметили, что из всех природных ресурсов российский уголь наиболее всего устойчив к санкциям.

23 марта Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Поручение прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля операцию Москвы по защите мирного населения Донбасса.

Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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