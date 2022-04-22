Спортивный зал с тиром построят в Якутске за 162 млн рублей
В Якутске объявлены торги на выполнение строительства спортивного зала с тиром. Начальная стоимость контракта составляет 162 млн рублей.
По данным портала RosTender.info, спортзал появится на территории Центра профессиональной подготовки МВД на Маганском тракте. Площадь участка составляет 2 тыс. кв. м. По условиям закупки подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы и организовать стрелковую галерею, комнату для чистки оружия, непосредственно спортивный зал на 35 человек, тренажерный зал, медицинский пункт и комнату преподавателей, пишет ИА YakutiaMedia.
Заявки на торги принимаются до 29 апреля. Завершить строительство необходимо до ноября 2023 года.
Ранее сообщалось, что футбольное поле с подогревом появится в подмосковной Балашихе. Работы ведутся в рамках реконструкции стадиона «Труд».