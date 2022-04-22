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Росгвардия за неделю задержала 91 националиста на юге Украины

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Подразделения Росгвардии за неделю задержали 91 участника националистического движения на юге Украины. Об этом 22 апреля заявили в пресс-службе ведомства.

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«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность на освобожденных территориях. За неделю на юге Украины подразделения Росгвардии задержали 91 участника националистического движения, обнаружили 41 единицу военной и специальной автомобильной техники, 2 схрона», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Росгвардии, из незаконного оборота изъяты 283 единицы огнестрельного оружия, 30 гранатометов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, более 43 000 боеприпасов, два самодельных взрывных устройства.

Накануне сотрудники Росгвардии обнаружили городе Изюме Харьковской области кассетный боеприпас и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, были досмотрены более 100 домовладений, где спецназовцы Росгвардии обнаружили и уничтожили два кассетных снаряда, а также нашли пять осколочных ручных гранат.

Также 21 апреля в Москве отличившимся в ходе спецоперации по защите Донбасса сотрудникам Росгвардии вручили государственные награды. Церемонию награждения провел главнокомандующий войсками Национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов. Вручая награды, он отметил высокий уровень профессиональной подготовки офицеров, поблагодарил их за добросовестное выполнение служебного долга и проявленные мужество и героизм.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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