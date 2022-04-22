Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским телефонные переговоры. Об этом 22 апреля турецкий лидер сообщил журналистам.

«Планируем связаться с господином Путиным и Зеленским. Планируем продолжить переговорный процесс в Стамбуле на уровне лидеров. Надеюсь, они примут наше приглашение», — цитирует его турецкая газета Milliyet.

Ранее, 20 апреля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что говорить о сроках встречи президентов России и Украины пока трудно.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Израиль продолжает выражать готовность стать площадкой для встречи Путина и Зеленского. При этом он отметил, что сначала должны «созреть условия». Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что страна способна принять и делегации.

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук рассказал, что в настоящее время российско-украинские переговоры сопровождаются агрессивной риторикой Киева. По его словам, позиция украинской делегации на переговорах по-прежнему «виляет из стороны в сторону». Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия передала Украине проект документа 15 апреля, но до сих пор не получила ответа.

12 апреля Путин сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию. До этого, 5 апреля, Зеленский допустил, что не встретится с Путиным, но указал на необходимость находить возможности и делать шаги для диалога.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров делегаций РФ и Украины. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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