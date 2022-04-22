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У тамбовчанина из ангара похитили 600 л дизельного топлива

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В поселке Совхоз «Селезневский» Тамбовской области из ангара, принадлежавшего 32-летнему мужчине, похитили 600 л дизельного топлива. Об этом сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД России.

Эксперты-криминалисты обнаружили, что замок на двери, ведущей в постройку, был взломан, а также взяли образцы следов обуви подозреваемого. Помимо того, рядом с ангаром были обнаружены следы от колес автомобиля, ведущие в соседний населенный пункт, где нашлись свидетели, которые запомнили молодого человека на автомобиле ВАЗ-2107.

В результате оперативных мероприятий, предполагаемый преступник был найден, у него изъяли орудие взлома — монтировку. Молодой человек 2001 года рождения был опрошен в отделе полиции, где сознался в содеянном. Он сообщил, что ночью приехал в соседний поселок, вскрыл замок ангара монтировкой и украл бочки с дизтопливом, погрузив их в багажник машины. На следующий день молодой человек поехал на ближайшую трассу и продал дальнобойщикам украденное топливо за половину цены. Полученные средства он потратил в тот же день, предварительная сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.

Ранее молодой человек был судим за кражи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража).

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