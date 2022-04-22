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Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по ситуации на Украине

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил президента России Владимира Путина в нежелании вести переговоры по ситуации на Украине.

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«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что Путин говорит «нет», — сказал Боррель в интервью газете El Pais 22 апреля.

Он привел в пример недавний приезд канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву, в рамках которого Путин якобы отказался обсуждать переговорный процесс с украинской стороной.

Встреча Путина и Нехаммера состоялась 11 апреля в закрытом формате. Визит был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Целью визита обозначалось обсуждение вопроса по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Позже канцлер Австрии заявил, что сообщил Путину о желании президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры. Однако, по его словам, на это предложение «не последовало значительной реакции».

Вместе с тем 9 апреля Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

21 апреля представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского, заявил, что Вашингтон хотел бы, чтобы это случилось, но не считает подход Москвы в дипломатических инициативах серьезным.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Тогда РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Сейчас переговоры продолжаются в онлайн-формате.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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