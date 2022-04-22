За два года предложение новостроек в Москве сократилось на 1 млн «квадратов»

С III квартала 2019 года предложение новостроек в Москве сильно сократилось — на 1,007 млн кв. м. Об этом сообщил «Известиям» директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцевв пятницу, 22 апреля.

Ситуация связана с активным ростом объема продаж из-за льготной ипотеки в пандемийный и постпандемийный периоды. Средние цены на первичное жилье за это время увеличились с 285 тыс. рублей за 1 кв. м до 458 тыс. рублей за «квадрат», сказал он.

По словам эксперта, ликвидное предложение очень быстро вымывается с рынка: как только проект выходит в продажу, люди быстро раскупают самые дешевые варианты.

«И в принципе свободных площадок в Москве ограниченное количество, поэтому в полюбившемся районе могут попросту закончиться пространства под новые дома. Но пока проблема стоит не очень остро», — рассказал Родионцев.

Такая ситуация будет стимулировать развитие рынка Новой Москвы и Московской области, сообщил он.

В Новой Москве объем предложения растет — этот субрегион, если можно так сказать, очень динамичный, перспективный и развивается очень активно — транспорт, социальная инфраструктура, места приложения труда, активны и девелоперы, и госструктуры, добавил он.

Ранее, 20 апреля, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил «Известиям», что период низкого спроса и стагнации на рынке жилья в России может продлиться до двух лет. Самый сложный период для рынка недвижимости наступит, по его словам, летом 2022 года. В компании ожидают снижение спроса на жилье на 70–80% от среднемесячных показателей прошлого года.

После кризиса 2008 года в течение трех лет отмечалась отрицательная динамика средней стоимости квадратного метра в новостройках, сказал он. К 2011 году она снизилась на 21,5%, при этом средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья два года сохраняла положительную динамику, а с 2010 по 2011 год упала на 26,7%, напомнил эксперт.