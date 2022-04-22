Аграрии двух районов Тюменской области высадят 90 га облепихи и смородины

В Викуловском и Ялуторовском районах Тюменской области в этом году планируется высадить 90 га облепихи и черной смородины. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Под черную смородину в этом году отведут 60 га, под облепиху — еще 30. Для развития производства ягод предусмотрены субсидии на возмещение до 70% затрат на покупку оборудования и сельхозтехники, пишет портал «Наш город».

Более 120 семей с личным подсобным хозяйством из Вагайского и Ярковского районов также проявили заинтересованность в закладке ягодных насаждений. Как отмечает губернатор Александр Моор, развитие ягодной отрасли — инициатива снизу, которую власти намерены поддержать.

18 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России создадут систему продовольственных оптовых рынков. Таким образом предполагается помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.