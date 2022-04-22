Активная фаза разрушения льда началась на водоемах Приангарья

Активная фаза разрушения ледового покрова началась на водоемах Иркутской области. Особенно быстро обстановка меняется на озере Байкал.

Ежедневно на водоеме появляются новые трещины и разрывы. Талая вода выходит на поверзность льда. В Слюдянском районе отмечается рыхлость льда. В Листвянке толщина льда составляет около 50 см. Активное разрушение льда наблюдается в проливе Ольхонские Ворота и в Ольхонском районе.

В заливах Иркутского водохранилища лед приобрел игольчатую структуру. Наблюдаются многочисленные трещины, пишет ИА IrkutskMedia. На Усть-Илимском водохранилище толщина льда составляет 10–40 см, местами соединение берега и ледяного покрова нарушено. Ширина трещин в Братском водохранилище достигает 2 м, структура льда стала пористой. Открытая вода наблюдается на реках Чуна, Уда, Ия, Ангара. На реках Мама и Витим толщина льда достигает 40 см.

Мониторингом ледовой обстановки занимаются государственные инспекторы по маломерным судам. Особое внимание уделяется местам возможного выхода людей или выезда техники на лед. Также патрулирование осуществляют межведомственные группы.