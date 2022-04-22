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Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь

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В заявлениях американской стороны о том, что Мариуполь на самом деле не находится под контролем России, «нет доли правды». Об этом заявил в пятницу, 22 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая вчера была предоставлена по линии Министерства обороны и которую докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Путиным», — сказал Песков журналистам на брифинге.

21 апреля министр Шойгу отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации в Мариуполе. По словам Шойгу, город находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), а территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс при этом сказал, что слова российской стороны о полном контроле над городом — дезинформация.

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18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным «Манул», укрепившиеся в «Азовстали» националисты ведут себя подло. При этом они не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления, поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило, маленькими группами.

7 апреля мэр города Константин Иващенко заявил, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В свою очередь глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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