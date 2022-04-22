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Минобороны РФ сообщило о готовности ввести режим тишины на «Азовстали»

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Российские военные готовы снова ввести режим тишины для эвакуации согласных сложить оружие украинских националистов с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 22 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он отметил, что российская сторона руководствуется гуманными принципами после утверждений украинский стороны о якобы нахождении на «Азовстали» мирного населения. «Режим тишины» Россия готова объявить в любой момент для эвакуации гражданских и националистов, которые хотят сдаться в плен.

В Минобороны отметили, что статистика по числу эвакуированных из города говорит о безосновательности обвинений в адрес России о создании каких-либо препятствий выходу мирных жителей.

Таким образом он прокомментировал заявление Киева о том, что на заводе остались мирные граждане.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована». По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня.

20 апреля Мизинцев заявил, что Киев сорвал организованную российской стороной гуманитарную операцию на «Азовстали», открытым гумкоридором никто не воспользовался. Он напомнил, что российская сторона ежедневно с 10:00 (мск) открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Он также отметил, что Москва готова развернуть гуманитарные коридоры и на любых других направлениях.

19 апреля Минобороны РФ уже предлагало украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. Как тогда уточнил Мизинцев, план был предложен из-за катастрофического положения на предприятии, а также исходя из гуманных принципов. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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