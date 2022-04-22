Эксперт назвал причину возможной рекордной платы ФРГ за энергоресурсы из РФ

Заявления Германии о том, что она скоро откажется от российских энергоресурсов, но пока еще не отказалась, как раз и задирает цены. Об этом рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в пятницу, 22 апреля.

Несколько дней назад немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что ФРГ заплатит в 2022 году рекордные €33,9 млрд за покупку российских нефти, газа и угля. Отмечалось, что траты на российскую нефть могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд, на импорт газа — с €8,8 млрд до €17,6 млрд. Еще около €2 млрд придется потратить на российский уголь.

Кроме того, издание t-online сообщило, что в связи с рекордным ростом немецких трат на российские нефть и газ экологическая организация Greenpeace призвала власти ФРГ пересмотреть энергетическую политику.

«Дело в том, что цена на энергоресурсы сейчас выше, чем была раньше, и она продолжает расти, что дает возможность трейдерам играть на повышении стоимости», — сказал Митрахович.

Он отметил, что если Евросоюз введет торговое эмбарго на поставки российских нефти и газа в альянс, прогнозы по оплате Германии в 2022 году рекордных €33,9 млрд за энергоресурсы из России — вполне реалистичны и связаны с ростом их стоимости. Эксперт напомнил, что Берлин неоднократно заявлял, что откажется от российских энергоресурсов чуть ли не в ближайшие месяцы. Вопрос, до какой степени они готовы будут идти по пути отказа, добавил специалист.

«Пока они не отказались и при этом покупают, цена увеличивается», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что если бы не было бы напряженности вокруг России, угрозы санкций, цена энергоресурсов была бы ниже, что очевидно.

Митрахович полагает, что в случае запуска газопровода «Северный поток – 2» Берлину было бы проще, но пока такая ситуация не представляется возможной, так как в Германии заявляют о полном отказе от российских поставок.

18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

9 апреля премьер Баварии Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung заявил, что при резком введении эмбарго на российский газ ФРГ ждут безработица, социальный спад и кризис демократии.

Ряд стран начал вводить антироссийские санкции в связи с проведением Москвой операции по защите Донбасса, после чего на Западе начались проблемы, связанные с ростом цен на энергоресурсы.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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