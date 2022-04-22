В Польше заявили о намерении расторгнуть контракты с Россией на поставки нефти

Польша планирует расторгнуть контракты с Россией на поставки нефти. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

«Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально. Любой, кто добывает сырую нефть, может быть источником поставок для Польши», — сказал он в эфире радио Wnet.

По его словам, на сегодняшний день около 26-27 млн т нефти перерабатывается на НПЗ в Гданьске и Плоцке, 60% этой нефти поступает из России. Однако он подчеркнул, что в случае наложения эмбарго на поставки нефти из РФ польские НПЗ смогут на 100% перейти на другую нефть.

«Это, конечно, будет дорого стоить, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать этот ресурс по всему миру, приведет к тому, что цена, по крайней мере на какое-то время, вырастет. Эту цену придется заплатить», — заявил Наимский.

15 апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности. Среди них — введение эмбарго на импорт угля из РФ. Указывалось, что запрет на поставки этого энергоносителя касается в том числе и частных фирм. За его нарушение будет грозить наказание вплоть до лишения свободы.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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