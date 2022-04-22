Прямой эфир
Мир
Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета Мишелем
Общество
Москвичам пообещали повышенное давление в выходные
Мир
Шольц заявил от отсутствии гарантий мира на Украине в случае эмбарго на газ
Общество
СКР расследует факт обстрела ВСУ госпиталя в Донбассе ракетами «Точка-У»
Общество
Гимны РФ и Татарстана начнут исполнять в республике летом в пришкольных лагерях
Общество
Рашкин подал апелляционную жалобу на приговор по делу о незаконной охоте
Мир
Канцлер Германии призвал Украину защищаться самостоятельно
Наука
«Роскосмос» будет развивать пилотируемую космонавтику с Китаем
Мир
В Мариуполе готовятся восстановить телевещание
Мир
МИД РФ заявил об открытости Москвы для честного диалога с США
Мир
Макрон заявил об отсутствии обсуждения эмбарго на поставки газа из РФ
Сюжет:

В Польше заявили о намерении расторгнуть контракты с Россией на поставки нефти

Представитель правительства Польши Наимский заявил, что страна намерена расторгнуть контракты на поставки нефти с РФ
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша планирует расторгнуть контракты с Россией на поставки нефти. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Очная поставка: как ЕС хочет снизить зависимость от энергоресурсов РФ
Чем завершилась переговорная неделя по украинскому кризису

«Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально. Любой, кто добывает сырую нефть, может быть источником поставок для Польши», — сказал он в эфире радио Wnet.

По его словам, на сегодняшний день около 26-27 млн т нефти перерабатывается на НПЗ в Гданьске и Плоцке, 60% этой нефти поступает из России. Однако он подчеркнул, что в случае наложения эмбарго на поставки нефти из РФ польские НПЗ смогут на 100% перейти на другую нефть.

«Это, конечно, будет дорого стоить, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать этот ресурс по всему миру, приведет к тому, что цена, по крайней мере на какое-то время, вырастет. Эту цену придется заплатить», — заявил Наимский.

15 апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности. Среди них — введение эмбарго на импорт угля из РФ. Указывалось, что запрет на поставки этого энергоносителя касается в том числе и частных фирм. За его нарушение будет грозить наказание вплоть до лишения свободы.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022