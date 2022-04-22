Уголовное дело возбудили после разгрома кладбища в Красноярске

Полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма на Шинном кладбище в Красноярске. Неизвестные повредили не менее 13 надгробных плит.

Все повреждения были нанесены 20 и 21 апреля. Злоумышленники уронили памятники и повредили цветники. Информация об актах вандализма поступила в дежурную часть полиции. Не исключается, что в правоохранительные органы поступят новые заявления от потерпевших.

Полиция устанавливает точное количество поврежденных памятников. Уголовное дело возбуждено по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В конце марта суд арестовал на два месяца одного из несовершеннолетних вандалов, осквернившего Вечный огонь в Невинномысске Ставропольского края. Действия троих молодых людей попали на камеры наблюдения. Злоумышленники справляли в Вечный огонь нужду.