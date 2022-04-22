У дилеров закончились Lada с коробками-автомат

Автомобили Lada с автоматической коробкой передач закончились, машин не будет на рынке еще как минимум год. Об этом сообщил дилерский центр Lada в Тольятти 22 апреля.

Как указал в своем Telegram-канале эксперт, юрист Сергей Смирнов, в продаже осталось всего несколько экземпляров Lada с автоматическими трансмиссиями. При этом журнал «За рулем» указал, что через год данные автомобили смогут вернуться в продажу только в том случае, если за это время «АвтоВАЗ» найдет для них новых поставщиков комплектующих и агрегатов.

Также отмечается, что машины с автоматическими трансмиссиями — не в приоритете по выпуску у российского автомобильного концерна, так как их приобретают лишь 10% покупателей Lada. При этом в среднем по рынку на новые машины с «автоматами» приходится около двух третей продаж.

Накануне сообщалось, что в странах Европы в I квартале 2022 года продажи автомобилей Lada выросли на 50%. Их было продано 468 автомобилей. При этом официально «АвтоВАЗ» поставками машин в Европу больше не занимается. Компания прекратила поставки новых автомобилей в ЕС еще в 2019 году, после чего постепенно распродает там их остатки.

Ранее, 15 апреля, в российских СМИ появился снимок, на котором видно, как будет выглядеть боковая часть кузова нового автомобиля Lada класса B, находящегося в настоящий момент в процессе разработки. Поклонники марки заметили, что в облике кузова прослеживаются намеки на модель Lada Vesta, с которой она несколько лет будет выпускаться параллельно.

До этого, 6 апреля, сообщалось, что продажи российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в I квартале 2022 года снизились на 37%. Количество проданных автомобилей упало до 52,712 тыс. штук по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В частности, в марте было продано 12,289 тыс. автомобилей бренда, что на 64% меньше прошлогоднего показателя.