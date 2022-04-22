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Росавиация заявила о бесперебойной работе самолетов на фоне сбоев GPS

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Перебои с сигналом GPS не повлияют на безопасность полетов в РФ, заверила Росавиация в пятницу, 22 апреля.

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Информации о том, что возникают сбои или отказы в системе GPS между воздушными суднами и диспетчерами, пока не поступало, подчеркивает ведомство. Отмечается, что системы работают в штатном режиме.

«Сигналы глобальной навигационной спутниковой системы являются не единственным, а только одним из возможных источников информации для бортовых систем и экипажей воздушного судна о его местоположении. Помимо спутниковой навигации, местоположение воздушного судна определяется инерциальной системой навигации самолета, а также по наземным системам и средствам навигации и обеспечения посадки», — говорится в сообщении.

О перебоях ранее в этот день заявило Европейское агентство по безопасности полетов (EASA).

«Все автоматизированные системы управления воздушным движением и наземные средства радиотехнического обеспечения полетов оснащены системами синхронизации единого времени по сигналам отечественной глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — отмечает Росавиация.

В 115 аэропортах России установили локальные контрольно-корректирующие станции, отслеживающие без перерыва состояние сигналов ГЛОНАСС и GPS, также они выдают поправки и незамедлительно передают данные о сбоях на борт самолета и осведомляют диспетчеров.

В ночь с 21 на 22 апреля стало известно о том, что руководство авиаотрасли России попросило перевозчиков подготовиться к полетам без GPS.

Позже Роскосмос предложил Минтрансу и Росавиации заменить систему спутниковой связи GPS на абонентское оборудование ГЛОНАСС.

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