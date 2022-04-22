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Канцлер ФРГ Шольц: эмбарго на поставки газа из России не остановит конфликт на Украине

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Резкое эмбарго на российский газ, в случае введения его Германией, не принесет мира на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью еженедельнику Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 22 апреля.

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Он также подчеркнул, что введение эмбарго повлечет за собой серьезные последствия и для Германии, и для всей Европы.

«Мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия заводов, которые больше никогда бы не открылись», — отметил Шольц.

18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест

9 апреля премьер Баварии Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung сообщил, что при резком эмбарго на российский газ в ФРГ начнется безработица, социальный спад и кризис демократии.

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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