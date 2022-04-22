Счетная палата Ставрополья выявила нарушения на сумму 412 млн рублей

Контрольно-счетная палата Ставропольского края выявила 139 нарушений на общую сумму 412 млн рублей. Большинство из них касались госзакупок, сообщает пресс-служба краевой думы.

Председатель счетного органа Андрей Колесников, выступая с докладом в думе на заседании комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, рассказал, что в 2021 году ведомство провело 36 контрольных мероприятий и побывало на 116 предприятиях. Общая сумма проверенных бюджетных расходов составила около 15 млрд рублей.

По итогам проверок возбуждено 18 уголовных дел, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 53 человека. В бюджет возмещено свыше 40 млн рублей, пишет NewsTracker. В ведомстве намерены продолжить контроль за реализацией нацпроектов.

По словам депутатов, нарушения в области госзакупок могли быть допущены из-за недоработок в федеральном законодательстве. Счетной палате предложено подключиться к работе по совершенствованию системы.

В конце марта Счетная палата Екатеринбурга отчиталась о работе в 2021 году. В мэрии города были выявлены нарушения на сумму 558,3 млн рублей.