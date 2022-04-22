Минприроды Калужской области проверит Нижнее озеро на загрязненность нефтепродуктами

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области начало проверку сообщения о загрязнении нефтепродуктами Нижнего озера в Людиновском районе. Об этом 22 апреля сообщила газета «Весть».

Специалисты службы заказчика и инспекторы министерства прибыли на место для отбора проб воды.

«В ходе визуального осмотра инспектором минприроды установлено наличие маслянистой пленки и характерного запаха дизельного топлива. Пробы были отобраны выше и ниже предполагаемого источника загрязнения», — говорится в публикации.

По предварительной информации, причиной загрязнения является авария на территории тепловозостроительного завода. На предприятии проводится осмотр на предмет возможного сброса нефтепродуктов.