Особый противопожарный режим ввели в четырех районах ЕАО

Особый противопожарный режим ввели в четырех районах Еврейской автономной области. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали восемь природных пожаров общей площадью почти 1,3 тыс. га.

Особый режим действует в Биробиджанском, Ленинском, Октябрьском и Смидовичском районах. Сотрудники МЧС просят граждан быть внимательными во время выходов на природу и при работе на приусадебных участках. Спровоцировать пожар может малейшая искра, пишет ИА EAOMedia.

За сутки пожарным удалось ликвидировать горение на площади почти 1,26 тыс. га.

По словам главы ЕАО Ростислава Гольдштейна, регион получил 114 млн рублей на противопожарную профилактику и тушение пожаров. Средства используются для осуществления авиамониторинга, закупку обмундирования для пожарных, пожаротушение и привлечение новых сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске пять построек загорелись из-за распространения травяного пожара. Три сарая и два дачных домика оказались на пути следования пала.