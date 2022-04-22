Белгородский бизнес потеряет более 1 млн рублей из-за ограничений по продаже алкоголя

Разработчики законопроекта об ограничении продажи алкоголя на приграничных территориях Белгорода подсчитали, что упущенная выручка из-за сокращения времени продажи на два часа составит для бизнеса более 1 млн рублей в месяц. Об этом 22 апреля сообщило ИА «Абирег».

На всей территории Белгородской области ограничение на продажу алкоголя было установлено с 22 часов вечера до 10 часов утра. Депутаты думы региона поддержали законопроект белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, теперь продажа на отдельных территориях будет запрещена с 20 часов.

Ограничение коснется некоторых территорий в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском городских округах, а также в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах.

Под действия нового закона попадут 60 организаций розничной торговли алкоголем и 177 индивидуальных предпринимателей, которые продают пиво, сидр, медовуху. На общепит ограничение не распространяется.