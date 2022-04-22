Премьер Латвии заявил о нежелании стран Балтии покупать газ у РФ

Латвия, Литва и Эстония не собираются закупать газ у России. С таким заявлением выступил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш во время пресс-конференции по итогам встречи со своими коллегами из балтийских стран. Его слова приводит Reuters в пятницу, 22 апреля.

Кариньш напомнил, что все три страны сейчас не пользуются газом России.

Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

«Мы будем сотрудничать с целью обеспечения достаточного количества газа, для этого будут использованы подземные хранилища в Латвии», — отметил премьер.

16 апреля глава минобороны Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости бойкотировать нефть и газ, так как антироссийские санкции пока не дали эффекта.

14 апреля сообщалось, что все три страны Балтии — Литва, Эстония, Латвия — могут довольствоваться мощностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском порту, однако при этом возможны проблемы. Теоретически возможна ситуация, когда в условиях большого потребления газа для отопления пришлось бы применять ограничения к крупным промышленным потребителям.

2 апреля глава оператора латвийской газотранспортной системы АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс сообщил, что с начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Он отметил, что сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ стало заявление российской стороны о том, что за поставляемый газ можно будет рассчитываться лишь в рублях.